Неймар опубликовал интимные фото обвинившей его в изнасиловании женщины

Бразильская полиция проводит расследование в связи с публикацией футболистом Неймаром интимных фото женщины, которая обвинила его в изнасиловании, сообщают СМИ.

Неймар ответил на обвинения женщины видеообращением. Он назвал себя жертвой мошенников, передает ТАСС со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Чтобы опровергнуть обвинения в изнасиловании, футболист опубликовал свою переписку с женщиной. Переписка содержит пикантные фото, хотя лицо и интимные части тела скрыты.

Полиция считает, что Неймар, опубликовав фотографии, нарушил бразильские законы.