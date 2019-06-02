Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинен в изнасиловании, сообщают СМИ.

Расследование ведет бразильская полиция. Личность женщины, которая обвинила футболиста, не раскрывается, передает ТАСС со ссылкой на UOL.

Она утверждает, что ее изнасиловали в мае в Париже, куда она приехала, познакомившись с Неймаром в интернете. Позднее женщина вернулась в Бразилию, но некоторое время не решалась обратиться в полицию.

Представители Неймара заявили, что им об обвинениях ничего не известно.

Неймар находится на тренировочной базе сборной Бразилии и готовится к матчам «Кубка Америки».