Кардиолог объяснил остановку сердца у футболистки молодежной сборной России

Бывшая футболистка «Чертаново» могла скончаться из-за нарушений ритма сердца, которые не были диагностированы специалистами, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, академик РАН, д.м.н., Юрий Беленков.

В понедельник стало известно о смерти бывшей футболистки «Чертаново» и молодежной сборной России Анастасии Березиной. 21-летняя девушка скончалась во сне от остановки сердца.

«Как правило, это смерть аритмическая, из-за каких-либо недиагностированных нарушений ритма сердца. Кроме того, бывают мышечные мостики в сердце. Коронарная артерия идет, как и полагается, по поверхности сердца и потом подныривает в толщу миокарда. При обычной жизни это не страшно. Если это профессиональный спортсмен, который испытывает повышенные нагрузки, то мышечный мост может напрячься и пережать коронарную артерию. Это приводит либо к инфаркту, либо к остановке сердца», – говорит Беленков.

Выявлять подобные нарушения можно только с помощью коронарографии или особого вида компьютерной томографии, которая позволяет инвазивно получать трехмерную реконструкцию коронарных артерий, говорит специалист.

«Спортсмены высших достижений должны проходить более детальное углубленное обследование, чем все остальные. Среди молодежи действительно увеличилось количество гипертонии, это касается всех – и спортсменов, и нет. Касательно особенностей молодежи, тут все грустно и банально. Если есть риски, они проявляются в юном возрасте, то есть они просто не доживают до пожилого», – резюмировал кардиолог.

Смерть молодых спортсменов от внезапной остановки сердца – явление нередкое. Самый известный случай произошел в октябре 2008 года, когда скончался талантливый хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов.