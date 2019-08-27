Подсчитана нехватка рыбы в рационе россиян

Реальное потребление рыбы в России в прошлом году составило 15,6 килограмма на человека, это ниже нормы на 5 килограммов, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Он отметил, что методика Росстата, по которой потребление рыбы в 2018 году оставило 21,7 килограмма, включает общий вес рыбы, а на самом деле нужно убирать около 25-30% веса из-за плавников, чешуи, хвостов, головы и внутренностей рыбы, передает «Интерфакс».

Савельев подсчитал, что объем морепродукции, которая предназначена для потребления, составил 3 млн 934,5 тыс. тонн, а среднедушевое потребление рыбы – 15,6 кг.

Ранее Росстат заявил, что россияне тратят почти треть своего месячного «продуктового» бюджета на покупку мяса. На рыбу тратятся всего 7,2% бюджета.