Трансплантолог описал мошенническую схему «помочь стать донором органов»

Главный трансплантолог России, академик РАН Сергей Готье в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о том, как мошенники в России организовывают схему, в рамках которой предлагают стать донором органов.

Сайты, которые предлагают помочь стать донором органов, Готье назвал «разводкой». «Этим занимаются люди, сидящие в тюрьме. Они организуют цепочку, менеджмент для тех, кто хочет поехать в Турцию или еще куда-нибудь и продать там почку. Но как только потенциальный донор платит первые три тысячи рублей «за услуги посредников», вся цепочка обрывается. Это просто разводка», – рассказал академик РАН в интервью газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что продажа органов на территории России невозможна, а те, кто все-таки смог выручить деньги за почку или часть печени, обычно выезжают для этого на Ближний Восток, в Турцию или Азербайджан.

Он также рассказал, что в России очень тщательно проверяют людей, которые предлагают себя в качестве донора органов для родственников. (В России органы от живых доноров разрешено пересаживать только в рамках кровного родства, – прим. ВЗГЛЯД). «Был один случай, когда нам пытались всунуть какого-то человека, якобы родственника. Но именно по документам было установлено, что он не имеет родства. Проверка идет серьезная», – отметил Готье.

Академик РАН также сообщил, что знает о пациентах, которые, не дождавшись своей очереди на трансплантацию в России, выезжали за границу и возвращались с новыми органами, однако обычно здоровье таких людей часто ухудшалось.

«Такие пациенты есть. Они делают операции в Китае, Пакистане, Индии. Мы этих пациентов лечим, наблюдаем. Очень часто дело кончается удалением трансплантанта, потому что сделано на коленке неизвестно где. Тем не менее, у нас есть пациент, которому пересадили печень в Китае. Он нормально себя чувствует, наблюдается у нас уже несколько лет», – отметил главный трансплантолог России.

Готье также рассказал, почему трансплантология экономически выгоднее, чем диализ и установка искусственных органов, и почему врачи выступают против платного донорства.