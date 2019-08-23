Рейс «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Сочи

Рейс Тель-Авив – Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив – Сочи. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Перед приземлением оперативные службы аэропорта пришли в полную готовность. Сама посадка прошла благополучно, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в пятницу самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс в Санкт-Петербург, вернулся в четверг вечером в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера.