Грузия начала строить на границе Абхазии «отель политической значимости»

«Фонд соинвестирования» лидера правящей «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили приступил к строительству на границе с Абхазией в черноморском поселке Ганмухури пятизвездочного отеля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Строительство такой гостиницы высокого класса было анонсировано еще в 2016 году, но затем проект несколько раз менялся, сообщает commersant.ge.

Стоимость строительства – 60 млн долларов.

Сам Бидзина Иванишвили ранее говорил, что реализация данного проекта у границы имеет не только экономическое, но и большое политическое значение.

Грузия разработала программы привлечения абхазов и осетин экономическими и гуманитарными проектами. Гостиница высокого класса в Ганмухури должна показать абхазам привлекательность грузинской экономической политики. Кроме того, вблизи Абхазии Грузия построит самый глубоководный на Черном море Анаклийский порт.