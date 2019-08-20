Медведев уволил зампреда ПФР в связи с утратой доверия

Глава российского правительства Дмитрий Медведев уволил зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, он при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от «неустановленных лиц, действующих в интересах «Техносерва», не менее 4,4 млн рублей за покровительство.

11 июля Иванов подал в отставку с поста замглавы ПФР. 12 июля он был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.