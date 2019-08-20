Сотрудник полиции спас тонущего ребенка в КЧР

Сотрудник полиции в Карачаево-Черкесии спас тонущего ребенка, которого унесло течением горной реки, сообщили в МВД по КЧР.

Инцидент произошел на берегу реки Большой Зеленчук. Сотрудник полиции Артем Карпенко отдыхал с друзьями и внезапно услышал крики о помощи, сообщается на сайте ведомства.

Как оказалось, ребенка унесло течением горной реки. Мужчина кинулся в воду и смог спасти 11-летнего Октобая Поруджева.

«Сам Артем в процессе спасения ребенка и борьбы с бурным течением потерял много сил и с трудом выбрался на берег», – отметили в МВД.

Полицейского госпитализировали в реанимационное отделение. В настоящее время здоровью сотрудника ничего не угрожает.

Руководство МВД по Карачаево-Черкесской Республике приняло решение наградить Артема Карпенко ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

Ранее в Ингушетии росгвардеец Джабраил Мейриев спас несколько человек, пострадавших во время пожара на автомобильной заправке, он в одиночку бросился к пострадавшим и тушил огонь.