Росгвардеец спас людей на горящей автозаправке в Ингушетии

Росгвардеец Джабраил Мейриев спас несколько человек, пострадавших во время пожара на автомобильной заправке в Ингушетии, он в одиночку бросился к пострадавшим и тушил огонь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мейриев выехал в аптеку за лекарствами, поскольку находился на амбулаторном лечении, и увидел, как горит заправка, пояснили в Росгвардии, передает «Царьград».

Рядом с АЗС воспламенились несколько автомобилей.

«Он бросился на помощь пассажирам и потушил горящую на них одежду, одновременно из павильона выбежал человек, охваченный пламенем. Мейриев также бросился к нему и погасил на нем огонь, укрыв своей одеждой», – сообщило ведомство.

Затем росгвардеец отправился с пострадавшим в больницу.

В субботу сообщалось, что в Сунженском районе Ингушетии произошел взрыв на пропановой газозаправке. После взрыва огонь перекинулся шиномонтажную мастерскую, пострадали шесть человек.