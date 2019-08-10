На газовой заправке в Ингушетии произошел взрыв

В Сунженском районе Ингушетии произошел взрыв на пропановой газозаправке, после чего огонь перекинулся шиномонтажную мастерскую, сообщил пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.

По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва газа на газовой заправке и последующего пожара в шиномонтажной мастерской пострадали шесть человек, они были доставлены в республиканскую клиническую больницу с ожогами различной степени тяжести, передает ТАСС.

«Предварительной причиной взрыва и последующего возгорания шиномонтажный мастерской является несоблюдение правил и техники безопасности», – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В МЧС по региону уточнили, что шиномонтажная мастерская, на которую перекинулся огонь с заправки, полностью сгорела.

На месте происшествия проводится проверка.

Напомним, в среду в ходе контртеррористической операции в Ингушетии был нейтрализован готовивший теракт боевик.