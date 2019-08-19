Украинский военный погиб из-за неправильного обращения с оружием в Донбассе

Один солдат ВСУ погиб, еще трое были ранены на подконтрольной Киеву части Донбасса, сообщили в пресс-службе штаба силовой операции ВС Украины в Донбассе.

«18 августа около 18:00 в районе проведения операции объединенных сил в одном из подразделений национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Раненых доставили в госпиталь. По факту ЧП началось следствие.

Напомним, ранее украинские военные утонули под присмотром инструкторов НАТО.

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