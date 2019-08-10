Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая

Россельхознадзор временно приостановил ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продуктов, которые оказались заражены карантинными объектами.

В ведомстве уточнили, что к косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым – яблоки, груши и айва. Решение о введении ограничений связано с тем, что в Россию поступала растительная продукция китайского происхождения, которая заражена карантинными для РФ объектами, передает РИА «Новости».

Ожидается, что вопрос ограничений будет обсуждаться 12-14 августа на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао. Кроме того, представители Китая пригласили специалистов Россельхознадзора посетить КНР в сентябре для инспекции мест выращивания семечковых и косточковых культур.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт в Россию свежих яблок, груш и айвы в 2018 году составил 1,125 млн тонн. Китай занимал второе место после Молдавии по объему поставок, импорт из КНР составил 167,67 тыс. тонн (14,9% в общем объеме). Ввоз в Россию свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, слив и терна в прошлом году составил 449,733 тыс. тонн, КНР занимала восьмое место по поставкам (22,249 тыс. тонн, 4,9%).

Решение приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая Россельхознадзор принял в конце июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД