В Минобороны придумали способ борьбы с фейками о Сирии

На сайте Министерства обороны России появился систематически обновляемый раздел, где будут публиковаться отчеты о деятельности Вооруженных сил по борьбе с террористами в Сирии.

Речь идет о специальном интерактивном разделе «Миссия в Сирии».

В этом разделе, в частности, отдельно освещается работа российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. В рубрике представлены карты с указанием гуманитарной обстановки, сведения о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры. С камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев, ведется онлайн-трансляция, пишет ФАН.

В формате инфографики посетителям сайта показывают, как боевиками террористических группировок нарушается режим прекращения боевых действий.

Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии, а также спутниковыми снимками и видеоматериалами объективного контроля с БПЛА выполнения ВКС России боевых задач по точечному уничтожению объектов террористов.

Кроме того, здесь будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории САР.

Представители Минобороны считают, что раздел «Миссия в Сирии» позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных сил России по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории САР.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской разоблачил ложь «Белых касок» о действиях России в Сирии.