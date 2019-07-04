Минфин предупредил о возможности отказа от либерализации ОСАГО

Замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса заявил, что Минфин откажется от дальнейшей либерализации ОСАГО в случае существенного роста тарифов.

«Ну конечно, мы же не можем людям сказать, что мы будем либерализовать (тариф ОСАГО – прим.ВЗГЛЯД), чтобы страховые компании больше зарабатывали», – передает РИА «Новости» ответ Моисеева на вопрос о возможном отказе от либерализации ОСАГО.

По его словам главная идея реформы состоит в том, что сейчас большинство добросовестных водителей платят за ОСАГО больше, чем должны, из-за того, что страховщики не могут применять индивидуальный подход к клиентам.



Сейчас правительство рассматривает законопроект, расширяющий возможности страховых компаний в установлении тарифов, что, по замыслу авторов, приведет к снижению стоимости полиса для водителей, которые не попадают в ДТП.

При этом Моисеев не стал называть параметры роста тарифы, при которых Минфин откажется от либерализации ОСАГО.

«В отличие от Барака Обамы, у меня нет красной линии. Это существенный рост для граждан, он зависит от множества факторов: от стоимости ремонта, от макроэкономической ситуации. Мы будем все анализировать», – подчеркнул замминистра.

Напомним, с 9 января 2019 года вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз.

Ранее в ЦБ говорили, что в течение двух–трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.