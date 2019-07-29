Площадь пожаров в красноярской тайге превысила 1 млн гектаров

Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, следует из сводки регионального лесопожарного центра.

«По оперативной информации на 23.00 (19.00 мск) 29 июля 2019 г., на территории края действует лесных пожаров – 104 на общей площади – 1,030 млн га», –передает ТАСС сообщение центра.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Там горит более 1,025 млн га. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском, Пировском, Енисейском, Нижнеингашском районах.

По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

В понедельник из-за продолжающихся лесных пожаров в трех регионах ввели режим ЧС.

Напомним, за минувшие сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 38 тыс. гектаров. Ранее Авиалесоохрана назвала причины масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири.