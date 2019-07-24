Тиль Швайгер в насмешку сравнил нового министра обороны Германии и Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер опубликовал насмешливый пост с фотографиями глав военных ведомств России, США и Германии Сергея Шойгу, Марка Эспера и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

При этом Крамп-Карренбауэр изображена в виде уборщицы. Пост опубликован в Instagram Швайгера.

Отвечая на обвинения в некорректной публикации, актер заявил, что увидел мем в интернете и посчитал его смешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

По словам Швайгера, изображение «говорит само за себя».