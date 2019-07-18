Экс-главе волгоградского СК предъявили обвинение в терроризме

Следствие предъявило обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов бывшему руководителю Следственного комитета Волгоградской области Михаилу Музраеву, рассказал его адвокат Владимир Семенцов.

«Следователь только что официально предъявил моему подзащитному обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. Вину Музраев категорически отрицает, объективных доказательств его вины в деле нет», – сказал Семенцов, передает ТАСС.

Он добавил, что инкриминируемые его подзащитному действия стоит квалифицировать «как обычное хулиганство».

Источник в силовых структурах пояснил, что у Музраева оперативники нашли три пачки патронов к винтовке «Маузер».

«Экспертиза признала найденные на подоконнике его кабинета патроны пригодными для стрельбы, что является уголовно-наказуемым деянием», – пояснил собеседник.

Музраев по ходатайству ФСБ был отправлен в СИЗО 11 июня, вместе с ним в изолятор отправился волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Экс-глава регионального СК заявляет, что обвинение – «фантазия следователей».

В ноябре 2016 года неизвестные пробрались на территорию частного дома, находившегося в пользовании губернатора Волгоградской области и членов его семьи. Злоумышленники попытались поджечь стену дома. По данному факту следователи регионального СК возбудили уголовные дела «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».

Были установлены пятеро подозреваемых, их руководителем был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Напомним, в июне СК сообщал, что экс-глава регионального Следственного комитета был задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.