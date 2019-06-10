Экс-глава управления СК задержан по делу о покушении на губернатора

Следственный комитет и ФСБ задержали бывшего главу следственного управления СК по Волгоградской области.

Экс-главу ведомства региона задержали по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области, об этом говорится на сайте СК России.

Нынешним главой Волгоградской области является Андрей Бочаров. Следственное управление СК по Волгоградской области ранее возглавлял Михаил Мурзаев.

Издание V1.ru со ссылками на местные телеграм-каналы сообщает, что ФСБ якобы проводила обыски у Мурзаева и вице-губернатора Валерия Бахина. В региональном управлении спецслужбы информацию об обысках у экс-главы ведомства не подтвердили и не опровергли.

В региональном СУ СК изданию сообщили, что не владеют информацией об оперативно-следственных действиях против Мурзаева.