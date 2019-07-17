МИД России напомнил главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые формы внешней поддержки урегулирования в Донбассе возможны, если они не будут размывать базовые соглашения.

«Абсолютно центральным условием (урегулирования) является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности...Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения», – заявил Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он отметил, что такая позиция «была четко подтверждена президентом Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 июля».

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы выполнения Украиной минских договоренностей.

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