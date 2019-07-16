В возрасте 65 лет умерла актриса Ольга Вяликова, сообщает Центральный академический театр Российской армии.

На сайте театра сообщается, что Вяликова работала в нем с 1980 года.

На счету актрисы множество ролей. Это, в частности, работа с немецким режиссером Петером Штайном в постановке «Орестея» с 1993 по 1995 год, а также роль Симоны в спектакле «Игра на клавишах души» и Пани Мюллеровой в «Похождениях бравого солдата Швейка».

Также у Вяликовой были роли в кино: сыграла Софью Сербину в картине «И жизнь, и слезы, и любовь», снималась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Похождения графа Невзорова», «Долгое прощание».

Озвучивала и дублировала фильмы на киностудии «Мосфильм». В 2014 году Ольга Вяликова была награждена медалью «За трудовую доблесть».