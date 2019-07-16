В США заявили об «уязвимости» С-400

Американская частная аналитическая компания Stratfor утверждает, что российские зенитные ракетные системы С-400 могут быть уязвимы, если они применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны.

По данным Stratfor, у систем С-400 есть несомненные преимущества, в числе которых возможность наносить удар по целям разных классов, а также большой радиус действия, передает ТАСС.

Однако, по мнению американской компании, комплексы могут быть уязвимы, если применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны (системы ПВО, все части которых связаны друг с другом и могут обмениваться информацией). Также в Stratfor заявили о «низкой эффективности» С-400 против низколетящих ракет.

В статье утверждается, что эти зенитно-ракетные комплексы хорошо себя показывают в борьбе против крупных целей, близко расположенных друг к другу, если они являются частью интегрированных систем ПВО.

В качестве примеров стран, которые могут успешно пользоваться всеми преимуществами С-400, аналитики Stratfor называют Россию, Китай и Турцию, которая недавно заключила контракт на поставку комплексов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, а покупку этих систем объявил важнейшим соглашением современной Турции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД