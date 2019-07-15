В МИДе одобрили намерение Украины идти к европейским ценностям

Украина должна идти к европейским ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, следует «идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом», то есть дорогой к европейским ценностям, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Однако при этом Киеву необходимо «обновить» знания о том, что входит в «понятие европейской цивилизации». В частности, «правовой пласт».

По словам Захаровой Москве и Киеву «есть над чем работать». Она подчеркнула, что в сферу ответственности украинской стороны входят минские договоренности, которые «нужно попросту выполнять».

Если «все будет реализовано», можно будет «приступить к оптимизму».

Так Захарова ответила на вопрос о том, стоит ли испытывать оптимизм в связи с переговорами лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.