Медведев предложил считать преступлением махинации на торгах по госконтрактам

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов заявил, что выступает за введение уголовной ответственности за принятие заведомо неконкурентных предложений на торгах по госконтрактам.

«Нам нужно не только административную ответственность установить, но и увеличить штрафные санкции. Я предложил, это тоже не идеальное решение, уголовную ответственность установить для тех, кто подписывает заведомо неконкурентные предложения», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Премьер отметил, что административной ответственности недостаточно, так как штрафовать фирмы-однодневки не имеет смысла. «Ну да, выписали ей штраф 50 тыс. рублей. Она либо заплатила, либо даже не заплатила. Кому от этого страшно? А все торги полетели», – пояснил он.

А в случае с уголовной ответственностью человек, который подписывает документы, будет понимать, что за ним «придут, и он будет сидеть при всех царях». «Если это бизнес, значит будет сидеть, что же. Для кого-то это будет наукой», – добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетых средств.