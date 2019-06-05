Президент Грузии предложила России не распространять дезинформацию о лаборатории Лугара

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила вызывающий подозрения Москвы национальный центр по контролю заболеваний, также известный как лаборатория им. американского сенатора Ричарда Лугара, и предложила России не наносить вред этому учреждению «распространением фейковых новостей», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«От нашего большого соседа исходят фейковые новости, – сказала она. – Это напрямую направлено на то, чтобы нанести вред Грузии».

Президент пригласила «тех, кто распространяет фейковые новости» посетить лабораторию, в которой «все защищено по высшим стандартам».

Саломе Зурабишвили высказала «восхищение» тем, что в Грузии работает лаборатория такого высокого уровня – «как в европейских странах».

Очень много важных и интересных исследований проводится здесь в плане контроля заболеваний и их превенции, отметила она.

Ранее Минобороны России уличало США в попытках разработки биооружия в Грузии.

В прошлом году российский МИД заявил, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования. Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране.