Киев анонсировал совместные с американцами учения

В Одессе с 1 июля начнутся совместные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019», сообщила пресс-служба государственной погранслужбы Украины.

Учения будут проходить на Дунае и в Черном море, а также на суше и в воздухе, сообщается на сайте ведомства.

В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения «Дозор».

«Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии проведение нескольких совместных тренировок-учений, касающихся несения пограничной службы», – отметил начальник регионального управления морской охраны Олег Костур.

Многонациональные военные учения «Си бриз – 2019» проводятся на Украине с 1997 года. В 2018 году в учениях приняли участие представители 19 стран. Учения проходили в Одесской и Николаевской области, а также на полигонах северо-западной части Черного моря.