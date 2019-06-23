Валуев прояснил слухи о раке мозга

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев уточнил появившиеся в СМИ сообщения о том, что он на протяжении многих лет борется с раком мозга.

«Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», – сказал Валуев в комментарии «Комсомольской правде».

Бывший боксер уточнил, что у него нет онкологии. «Я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак», – сказал он.

Акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. В большинстве случаев оно вызывает образование аденомы гипофиза.

Валуев пояснил, что перенес две операции, однако сейчас вполне здоров. «Раковые больные разве так гуляют, как я?» – сказал депутат.

Сообщения о раке мозга у Валуева появились после того, как депутат в телеэфире заявил, что продолжает постоперационное лечение опухоли мозга, из-за которой ему пришлось оставить профессиональный спорт. Он рассказал, что ежемесячно проходит терапию от «условно смертельного» заболевания.