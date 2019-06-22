Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы России Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал, что уже много лет борется с онкологическим заболеванием.

Он уже длительное время борется с онкологией и ему необходимо каждый месяц проходить специальную терапию, рассказал он в эфире ТВЦ

В 2010 году опухоль головного мозга стала причиной того, что он завершил спортивную карьеру. С тех пор Валуев перенес две операции – в Германии и в России. Обе не были доведены до конца, поэтому лечение продолжается до сих пор.

Валуев считает свое заболевание «условно смертельным», для него это как русская рулетка. Хирурги не смогли удалить всю опухоль из-за близости важнейших сосудов головного мозга.