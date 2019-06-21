Велогонщица погибла в ДТП на тренировке

В Оренбургской области в ДТП на тренировке погибла 14-летняя велогонщица, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 20 июня на трассе Гай – Ириклинское. По предварительной информации, 38-летний водитель наехал на велосипедиста – 14-летнюю школьницу, сообщается на сайте УМВД.

Позже личность погибшей была установлена, ею оказалась Ольга Штанько.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время правоохранители устанавливают детали преступления.

Ранее при столкновении автобуса и грузовика под Краснодаром пострадали 17 человек. Также ГИБДД назвала самые распространенные типы ДТП.