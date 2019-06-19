При столкновении автобуса и грузовика под Краснодаром пострадали 17 человек

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на автодороге А-146 в Краснодарском крае пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Рейсовый автобус следовал из поселка Ахтырский в Краснодар и столкнулся с грузовиком в Северском районе.

«По предварительным данным, пострадали 17 человек, пострадавшие доставляются в больницы», – сказали РИА «Новости» в МЧС.

Обстоятельства ДТП выясняются.