Экс-глава контрразведки ДНР направил следствие по МН17 в Кащенко

Бывший руководитель контрразведки ДНР Сергей Дубинский прокомментировал утверждения Совместной следственной группы по крушению Boeing на Украине о том, что он якобы причастен к случившемуся.

Он назвал обвинения в свой адрес «бредом». Как подчеркнул Дубинский, «любому человеку, имеющему мало-мальское отношение к армии», ясно, что «начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение» «Бука» – это «из области даже не фантастики», это «в Кащенко», передает Би-би-си.

Дубинский сообщил, что 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом крушения, к которому «даже не выезжал». Он рассказал, что вечером ему привезли «три из четырех основных черных ящиков». Позднее их, не вскрывая, передали возглавлявшему ДНР Александру Бородаю.

Дубинский подчеркнул, что мог бы «их уничтожить или привести в негодность», если бы «был злодеем».

Он предложил «запросить биллинг», так как пользовался тогда украинской мобильной связью.

Дубинский подтвердил, что Олег Пулатов и Леонид Харченко, которые тоже объявлены причастными к крушению – его подчиненные, «достаточно известные фигуры в ДНР». Он подчеркнул, что они также не имеют отношения к катастрофе.

Дубинский заявил, что ни он сам, ни какие-либо «известные ему люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля».

«Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ», – сказал он, добавив, что отдавать или передавать такие приказы не входит в «компетенцию начальника контрразведки».

У него также «вызывает хохот» предположение о том, что «Бук» был якобы «из 53-й бригады ВС» России, то есть Дубинский должен был командовать еще и Вооруженными силами России.

«Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?» – заявил он о следователях из ССГ.

Возможность встретиться со следователями Дубинский счел «бесперспективной», отметив, что «уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования». Дубинский в такой встрече «не видит смысла».

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Утверждается, что суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.