ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море

Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге, передает ТАСС.

«Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе», – отмечается в нем.

Главы МИД также подчеркнули растущую стратегическую роль Черного моря и призвали сообщество к расширению сотрудничества в регионе.

«Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия в сотрудничестве в этом регионе в соответствии с принципами Глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. В частности, подчеркивается важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и связи в регионе и за его пределами», – отмечается в заявлении.

На прошлой неделе Евросоюз счел успешным свой «двойственный подход» по отношению к России, который позволил сдерживать «напористое поведение» Москвы и одновременно сотрудничать с ней по ряду внешнеполитических вопросов.

В то же время главы МИД 28 стран-членов Евросоюза отложили обсуждение вопроса введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.