Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти продолжить его политический курс, чтобы через два года никто не ставил вопрос о воровстве Киевом российского газа.

«За пять лет мы сократили потребление российского газа с 51 миллиардов (кубометров) до 10 миллиардов. И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене. И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ», – заявил политик в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

7 июня председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

13 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.