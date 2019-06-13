Абрамович сделал рекордное пожертвование на борьбу с антисемитизмом

Российский олигарх и меценат Роман Абрамович сделал рекордное пожертвование еврейскому агентству «Сохнут» за всю историю организации в связи с ростом антисемитизма в мире.

Абрамович выделил организации 5 млн долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Israel Hayom.

Глава «Сохнута» Ицхак Герцог поблагодарил мецената за финансовую помощь. При этом он отметил, что за последние годы выросло число антисемитских инцидентов и насильственных нападений на еврейские общины.

По информации Jerusalem Post, пожертвованием распорядится международное подразделение организации.

За 20 лет на нужды еврейского сообщества по всему миру Абрамович потратил более 500 млн долларов.

Напомним, Роман Абрамович в мае 2018 года получил израильское гражданство после того, как у него возникли проблемы с британской визой.