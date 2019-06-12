Инклюзивный флешмоб «Мы – Россия» прошел в Москве

Участники акции – люди с ограниченными возможностями – выстроились в буквы, образовав фразу «Мы – Россия». А после этого раскрыли зонты, сформировав российский триколор.

«В инклюзивном флешмобе приняли участие порядка 300 человек. В этом году он прошел в рамках проекта Москвы «Лето с пользой», который реализует комитет по общественным связям и молодежной политики [города Москвы]», – сказал один из организаторов акции, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике Михаил Киселев ТАСС.

Он рассказал, что участники флешмоба в честь Дня России на Поклонной горе выстроились в буквы, из которых сложилась фраза «Мы – Россия», а затем раскрыли зонты, образуя триколор государственного флага. Также участники акции раздали прохожим желтые воздушные шары, на которых изображен улыбающийся человек. Таким образом они призывали присоединится к этой улыбке.

«Здесь и дети, и молодежь, и взрослые – абсолютно разные люди», – уточнил Киселев, напомнив, что «каждый десятый житель России является человеком с ограниченными возможностями по здоровью».

«Инвалиды [этой акцией] тоже делают шаг навстречу обществу и говорят, что не так все сложно, просто возьмите и улыбнитесь этому миру», – пояснил Киселев.

Он подчеркнул, что участники акции хотели дать понять людям, что «не надо отворачивать глаза, потому что есть такой стереотип, что люди не знают, как посмотреть на людей с ограниченными возможностями, что им сказать».

В День России президент Владимир Путин призвал работать с полной отдачей, чтобы повысить качество жизни и благополучие россиян.