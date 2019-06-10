Представлена концепция нового кодекса об административных правонарушениях

На официальном сайте правительства России опубликована Концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подготовлена межведомственной рабочей группой, образованной во исполнение поручения председателя правительства Дмитрия Медведева и в соответствии с распоряжением правительства от 4 апреля 2019 года №631-р», – сообщается на сайте правительства.

Концепция нового КоАП представлена на 30 страницах.

Отмечается, что концепция одобрена на совещании у премьера Дмитрия Медведева 5 июня.

В апреле Медведев отмечал, что КоАП стал чересчур громоздким, новый кодекс будет четким и логичным.