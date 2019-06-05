Одобрена концепция нового КоАП

Концепция нового Кодекса России об административных правонарушениях, представленная на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, одобрена, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Концепция нового КоАП 1 июня была внесена министерством юстиции в правительство. Работа над концепцией продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. В течение апреля – мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы.

«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В апреле Медведев заявил, что Кодекс об административных правонарушениях стал чересчур громоздким, новый КоАП будет четким и логичным, его концепцию подготовят в ближайшее время.