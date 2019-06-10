Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор – они тянут показатель реальных доходов вниз», – сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что на реальные доходы оказывают влияние две позиции. «Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет – потребительских, ипотечных – то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита», – пояснил Силуанов, передает РИА «Новости».

«И второе. У нас сокращается так называемый теневой сектор – досчет теневого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», – продолжил он.

Вице-премьер добавил, что за первый квартал реальные заработные платы граждан выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%.

«В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен», – отметил Силуанов.

На прошлой неделе Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума назвал нормальным явлением жизнь в кредит.