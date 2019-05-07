Эсминец НАТО с «Томагавками» начал патрулирование Балтики

Американский эсминец «Грейвли» начал патрулировать Балтику, об этом свидетельствуют данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО «Грейвли» направляется через Рижский залив в Центральную Балтику, передает «Интерфакс» со ссылкой на AIS.

На борту эсминца находятся крылатые ракеты «Томагавк», уточняет агентство.

До этого корабль три дня простоял в порту Риги. Другие корабли группы, включая ракетный фрегат британский «Вестминстер», польский «К.Пуласки» и французский военный корабль, покинули Ригу 6 мая.

Корабли Первой группы вошли в акваторию Балтийского моря 2 мая.