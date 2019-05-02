Семь кораблей НАТО вошли в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошли корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, сообщил источник.

Речь идет о минных тральщиках из ряда европейских стран. Флагман группировки – датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием «Фетида (Thetis)». Сейчас корабли находятся в юго-западной части Балтики, передает «Интерфакс».

18 апреля в акваторию Балтийского моря уже вошли эсминец ВМС США «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании. Российские корабли следят за действиями кораблей НАТО.

24 апреля эсминец ВМС США подошел к границам России на расстояние 14 км.

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