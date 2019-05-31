В США показали интерьер «самолета Судного дня»

Американский телеканал показал интерьер E-4B – так называемого «самолета Судного дня», предназначенного для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны.

Ролик, на котором можно рассмотреть самолет изнутри, появился 30 мая на сайте телеканала CNBC.

Самолет рассчитан на 112 человек. Здесь есть 18 спальных мест, шесть ванных комнат, комната для совещаний, конференц-зал, рабочая зона боевого штаба и помещения для руководителей. Благодаря дозаправке в воздухе и большим топливным бакам E-4B может оставаться в воздухе несколько дней.

По словам члена экипажа одного из бортов, такие воздушные судна представляют собой «резервный Пентагон». «Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю», – отметил он.

E-4B разработан на базе Boeing 747, эксплуатируется с 1980 года. В настоящее время в американском парке ВВС четыре таких самолета. Они базируются на авиабазе Оффатт в штате Небраска и предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны.

Планируется, что к 2039 году срок службы самолетов истечет.