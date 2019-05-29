Политологи оценили шансы на победу врио глав регионов России

Временно исполняющие обязанности глав регионов России имеют хорошие шансы для победы в первом туре, такое мнение выразили участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».

«Основываясь на социологии, которая была представлена (на заседании круглого стола), если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов) в первом туре, причем уверенная победа», – заявил после заседания директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, передает ТАСС.

Он добавил, что ситуация у всех врио достаточно устойчивая. «Есть существенный запрос на решение локальных задач, и что касается врио, они достаточно эффективно этот запрос исполняют», – добавил политолог.

«Ключевой вывод из заседания можно сделать о том, что новые врио со своим стилем управления – результативность, открытость, вовлечение людей и жесткий контроль – удовлетворяют запрос, который есть в обществе», – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Она пояснила, что говорить о возможности победы в первом туре можно на основе того, что «врио взяли очень хороший старт» и «идут достаточно успешно».

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы руководителей 16 регионов России. В ходе заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные социологических исследований. «Среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья [Александр Осипов] с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», – сказал Федоров.

По его словам, на второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров с результатом 79,3%. Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис (Мурманская область).

Кроме того, высокие рейтинги демонстрируют Денис Паслер (Оренбургская область) – 62,1% и врио главы Астраханской области Сергей Морозов – 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) – 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 54,4%, отметил Федоров.

По его словам, явка прогнозируется на уровне от 32,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Калмыкии.

Федоров отметил, что высокие показатели врио губернаторов вызваны в основном «комбинацией нескольких факторов». В частности, это связано с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой на улучшение жизни, которую местные жители связывают с кандидатурами врио. Кроме того, Федоров обратил внимание на такие факторы, как акцент врио на прямые коммуникации с местными жителями и общее желание обновления, которое присутствует у населения.

«Также респонденты отмечали фактор честной власти, нацеленной на борьбу с коррупцией и желание навести порядок, и ответственности – чувство эффективного контроля и налаженного взаимодействия со всеми структурами власти», – сообщил Федоров, передает РИА «Новости».

«Исследования показывают, что люди в основном с радостью встретили смену руководителей регионов, это было ожидаемое событие. Давно наметился запрос на изменения, на решение принципиальных задач в регионах, на активное и энергичное поведение глав регионов. Также положительно оценивается наличие опыта работы в федеральных органах власти и структурах, поддержка федерального центра, то есть фактически президента, смелые, назревшие кадровые решения на местах и личный контроль за обстановкой в субъектах РФ», – добавила Соколова.

Эксперты отметили, что в настоящий момент высокий уровень доверия определяется в основном позитивным эмоциональным фоном населения регионов в ожидании значительных изменений. Однако для сохранения рейтингов поддержки, особенно в случае победы на выборах, от новых управленцев потребуется продемонстрировать реальные и быстрые результаты работы.

«Важное общее качество новых врио губернаторов – скорость и количество мероприятий, плотная информационная картина, которой раньше в регионах не было. Но им теперь придется поддерживать такой темп, чтобы не разочаровать избирателей», – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.