Политологи оценили шансы на победу врио глав регионов России

Взгляд
29 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
Перейти а раздел…

Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:СК начал доследственную проверку из-за нападения на российского сотрудника ООН в Косово
            США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытанияОнищенко рассказал, когда начнут выдавать больничные за «офисное выгорание»США накажут ЕС санкциями за обход американских санкций Во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах умерла школьница
            Косовский спецназ потерял секретные документыВ России украли железнодорожный мостКосово потребовало лишить иммунитета россиянина из миссии ООНСтали известны первые маршруты поездов из Крыма
            Сбившую четырех человек женщину закидали камнями в МахачкалеСосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в ГрузииПчелы заблокировали границу Эстонии и РоссииВ канаве под Вологдой нашли древнего каменного идола

            Главная тема


            Почему Украина разучилась строить мосты

            урегулирование на украине


            США разрешили Киеву не выполнять Минские соглашения

            новое оружие


            Рассекречены планы дальнейшей модернизации Су-57

            громкая провокация


            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

            Видео

            «хайли лайкли»


            Лавров оценил моду «все списывать на русских»

            военная агрессия


            Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

            взгляд на жизнь


            Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

            гражданская война


            Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

            новый кризис


            Косово смогло поставить Сербию на колени

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Политологи оценили шансы на победу врио глав регионов России

            29 мая 2019, 18:09

            Версия для печати

            Временно исполняющие обязанности глав регионов России имеют хорошие шансы для победы в первом туре, такое мнение выразили участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».

            «Основываясь на социологии, которая была представлена (на заседании круглого стола), если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов) в первом туре, причем уверенная победа», – заявил после заседания директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, передает ТАСС.

            Он добавил, что ситуация у всех врио достаточно устойчивая. «Есть существенный запрос на решение локальных задач, и что касается врио, они достаточно эффективно этот запрос исполняют», – добавил политолог.

            «Ключевой вывод из заседания можно сделать о том, что новые врио со своим стилем управления – результативность, открытость, вовлечение людей и жесткий контроль – удовлетворяют запрос, который есть в обществе», – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

            Она пояснила, что говорить о возможности победы в первом туре можно на основе того, что «врио взяли очень хороший старт» и «идут достаточно успешно».

            В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы руководителей 16 регионов России. В ходе заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные социологических исследований. «Среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья [Александр Осипов] с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», – сказал Федоров.

            По его словам, на второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров с результатом 79,3%. Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис (Мурманская область).

            Кроме того, высокие рейтинги демонстрируют Денис Паслер (Оренбургская область) – 62,1% и врио главы Астраханской области Сергей Морозов – 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) – 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 54,4%, отметил Федоров.

            По его словам, явка прогнозируется на уровне от 32,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Калмыкии.

            Федоров отметил, что высокие показатели врио губернаторов вызваны в основном «комбинацией нескольких факторов». В частности, это связано с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой на улучшение жизни, которую местные жители связывают с кандидатурами врио. Кроме того, Федоров обратил внимание на такие факторы, как акцент врио на прямые коммуникации с местными жителями и общее желание обновления, которое присутствует у населения.

            «Также респонденты отмечали фактор честной власти, нацеленной на борьбу с коррупцией и желание навести порядок, и ответственности – чувство эффективного контроля и налаженного взаимодействия со всеми структурами власти», – сообщил Федоров, передает РИА «Новости».

            «Исследования показывают, что люди в основном с радостью встретили смену руководителей регионов, это было ожидаемое событие. Давно наметился запрос на изменения, на решение принципиальных задач в регионах, на активное и энергичное поведение глав регионов. Также положительно оценивается наличие опыта работы в федеральных органах власти и структурах, поддержка федерального центра, то есть фактически президента, смелые, назревшие кадровые решения на местах и личный контроль за обстановкой в субъектах РФ», – добавила Соколова.

            Эксперты отметили, что в настоящий момент высокий уровень доверия определяется в основном позитивным эмоциональным фоном населения регионов в ожидании значительных изменений. Однако для сохранения рейтингов поддержки, особенно в случае победы на выборах, от новых управленцев потребуется продемонстрировать реальные и быстрые результаты работы.

            «Важное общее качество новых врио губернаторов – скорость и количество мероприятий, плотная информационная картина, которой раньше в регионах не было. Но им теперь придется поддерживать такой темп, чтобы не разочаровать избирателей», – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............