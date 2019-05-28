Новосибирскому хирургу пришлось уволиться после твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением новосибирской больницы намерен уволиться после скандала, связанного с высказываниями его дочери в соцсетях, пишут СМИ.

Издание ngs.ru сообщает, что девушка, являясь студенткой медицинского вуза, в прошлом году нецензурно высказывалась о пациентах и врачах этого медучреждения, в котором она также проходила практику.

«Ничего хуже в жизни не может быть... чем практика в гнойной хирургии», – гласил один из постов девушки в Twitter.

Отец девушки отметил, что поговорил с ней. «Я уволюсь, конечно, из больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», – пояснил хирург.

Он добавил, что девушку могут отчислить из вуза. Отмечается, что девушка уже удалила профиль в Twitter.