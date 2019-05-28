Глава Рослесхоза поручил следить со спутника за лесами Иркутской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик для выявления случаев незаконной рубки поручил установить спутниковый мониторинг за лесами на всей территории Иркутской области.

Площадь земель лесного фонда на территории Иркутской области составляет 69,4 млн га. Площадь мониторинга на территории Иркутской области в 2018 году составила 21,8 млн га. При этом при помощи дистанционного мониторинга было обнаружено 76,4% от общего числа выявленных Рослесхозом и переданных в правоохранительные органы случаев незаконной рубки (2 тыс. 593 материала). Это составляет 98% от всех выявленных фактов незаконной рубки в регионе. С начала 2019 года мониторинг проводился на площади 33,3 млн га на территории 19 лесничеств.

В связи с тем, что увеличение площади мониторинга показало свою эффективность при выявлении случаев незаконной рубки, руководитель Рослесхоза поручил распространить дистанционный мониторинг использования лесов в Иркутской области на всю территорию региона.

«Учитывая высокую криминогенность лесного сектора в Иркутской области, о которой свидетельствуют в том числе оперативные данные текущего года, необходимо усилить наблюдение за ситуацией в регионе», – подчеркнул Валентик, слова которого приводятся на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, что в январе, выступая в Совете Федерации, Валентик отмечал проблему необоснованных санитарных рубок в Иркутской области и совместную работу Рослесхоза и прокуратуры по расследованию соответствующих преступлений.

В марте пользователи Сети создали петицию, в которой призвали остановить вырубку лесов в Иркутской области. Документ был адресован генеральному прокурору Юрию Чайке, президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Сергею Левченко.

После этого Путин раскритиковал Лесной кодекс, заявив, что он не позволяет бережно относиться к лесу, и в стране продолжается хищническая вырубка. Президент также призвал «навести порядок» в ситуации с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли.