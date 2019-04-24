Путин раскритиковал Лесной кодекс России

Действующий Лесной кодекс России не позволяет бережно относиться к лесу, в стране продолжается хищническая вырубка, заявил президент Владимир Путин.

«Совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов, хищническая вырубка лесов продолжается», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что Общероссийский народный фронт, который занимается этой темой, в ситуации с лесом «действительно работает как на фронте».

«Угрозы идут, причем угрозы убийством, угрозы здоровью, семьям, то есть там очень сложная обстановка и, конечно, я вас прошу внимательным образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в том числе, это точно совершенно», – сказал Путин.

Ранее Путина попросили остановить вырубку лесов в Приангарье (Иркутская область).