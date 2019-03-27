Путина попросили остановить вырубку леса в Иркутской области

Пользователи Сети создали петицию, в которой призвали остановить вырубку лесов в Приангарье (Иркутская область).

Документ размещен на сайте Change.org и адресован генеральному прокурору Юрию Чайке, президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Сергею Левченко.

Как сообщают авторы петиции, в прошлом году в Приангарье было уничтожено пожарами и вырублено почти 666 тыс. гектаров леса. При этом в последние годы лес стали заготавливать в заповедных местах под предлогом санитарных вырубок.

«Конечно, по закону этого делать нельзя. Но министерство согласовывает незаконные мероприятия, якобы для того, чтобы уберечь ценные лесные массивы от сухостоя и больных деревьев. На деле вырубается здоровый лес, а никому не нужный сухостой остается», – говорится в петиции.

Так, в июне 2018 года был арестован замминистра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, который согласовал незаконную санитарную рубку в природном заказнике «Туколонь». «Под топор хотели пустить 500 гектаров векового реликтового леса. Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры успели вырубить только пятую часть того, что запланировали. Но ущерб природе все равно составил минимум 880 млн рублей», – отмечается документе.

Авторы петиции указывают, что власти региона не принимают мер для исправления ситуации. «Поэтому жителям региона не остаётся ничего другого, как объединиться и обратиться за помощью ко всей стране, ко всем соотечественникам», – отмечается в петиции.

В 2016 году президент Владимир Путин говорил, что гигантский природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение и позволяет нашей стране выступать в качестве экологического донора мира.