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23 мая, четверг | Последнее обновление — 05:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В США не поверили в возможность введения санкций против «Северного потока – 2»
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Китай приготовил США редкоземельный удар
Украину ждет референдум о «прянике» для России
Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами
Как довели главу Пентагона до самоубийства
«Суперджет» сгорел при посадке
Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими
Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
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Является ли Россия империей
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой
Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
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Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
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Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
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