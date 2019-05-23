В США не поверили в возможность введения санкций против «Северного потока – 2»

Авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер считает, что американские власти едва ли пойдут на применение односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2».

«Мне кажется, маловероятно, что Соединенные Штаты в действительности введут санкции в отношении [участников] этого проекта», – подчеркнул руководитель Eurasia Group, комментируя заявление министра энергетики США Рика Перри в Киеве о неизбежности подготовки нового американского закона, предусматривающего введение жестких ограничительных мер против участников строительства трубопровода «Северный поток – 2».

«Я настроен скептически», – подчеркнул американский политолог, слова которого передает ТАСС.

Он обратил внимание на тот факт, что ЕС дает отпор действиям администрации США, которые способны помешать поставкам энергоресурсов на европейский рынок. При этом Бреммер признал, что действия Евросоюза в сфере регулирования могут привести к задержкам в строительстве трубопровода.

Напомним, во вторник министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

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