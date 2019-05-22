Эксперт: Президент напомнил профсоюзам об их исторической роли

«Ничего лучше на совесть работающих профсоюзов в треугольнике диалога «власть – бизнес – трудящиеся» политической практикой пока не придумано», – заявила газете ВЗГЛЯД член ОП Екатерина Курбангалеева, комментируя речь президента на съезде независимых профсоюзов России.

«Постепенно роль профсоюзов сходит на нет. Сейчас слово «профсоюз» воспринимается сродни слову «синекура». Я даже с ходу не могу привести яркий современный пример, когда профсоюз выступил на стороне работника и смог отстоять его права», – сказала директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», зампред комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

«Между тем, по замыслу, это самый заинтересованный и близкий партнер для рядовых работников. Именно об этом сегодня говорил президент, мотивируя профсоюз вспомнить о своей исторической роли», – добавила эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент выступил с речью на съезде независимых профсоюзов России. Он обратился к правительству и властям регионов с требованием активизировать работу в формате «Власть – работодатели – профсоюз». Глава государства считает недопустимым отказ собственников предприятий, частных компаний от диалога с профсоюзными организациями, так же, как и препятствование созданию профсоюзных ячеек. На подобные факты должны обратить особое внимание правоохранительные органы. Деятельность профсоюзов нельзя рассматривать как вмешательство в дела бизнеса, считает Путин.

Профсоюзы, по мнению президента, должны привлекаться к разработке законопроектов. Путин отметил, что предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) будут прорабатываться вместе с правительством.

«Он об этом говорит давно и подтверждает эту позицию о необходимости интенсивного диалога между государством, работодателем и профсоюзами. Именно в таком треугольнике, – заявил по этому поводу изданию ФедералПресс политолог Алексей Мартынов. – Ведь действительно существует группа работодателей, которая препятствует созданию профсоюзов на своих предприятиях, либо игнорирует деятельность существующих профсоюзов, считая это недостаточным инструментом защиты работников. Они представляют профсоюзы атавизмом советского прошлого».

«Именно в этом треугольнике крайне тяжело некоторым работодателям игнорировать профсоюзы. Весь современный опыт именно об этом. Профсоюз – это инструмент защиты прав работников и инструмент коммуникации государства, работодателя и граждан. Все граждане – работники в той или иной форме. В этой коммуникации работодателю крайне тяжело игнорировать законные требования профсоюзов, когда государство их поддерживает», – добавляет Мартынов.

В ходе работы съезда председатель ФНПР Михаил Шмаков, в свою очередь, передал Путину благодарность от работников города Пикалево. «Вы призвали к социальной ответственности известных работодателей, которые теперь нормально относятся к коллективу, здесь записка с благодарностью», – заявил Шмаков.

Путин поблагодарил участников съезда за их важную работу и поздравил Шмакова с переизбранием на пост главы ФНПР.