Швеция спрогнозировала увеличение российского влияния в мире

Шведская комиссия по обороне заявила, что Россия в 2021–2025 годах продолжит усиливать свою роль на мировой арене.

«Можно ожидать, что Россия продолжит усиливать свою глобальную роль и попытается усилить свое влияние не только в близлежащих регионах, но и на западе Балкан, Ближнем Востоке, в Африке, Азии и в Латинской Америке», – сказано в докладе партийно-парламентской комиссии по обороне Швеции, сообщает РИА «Новости».

Там также указано на приоритет военных расходов в России и активные военные учения.

Авторы доклада уверены, что Швеции и другим странам Европы следует сохранять в силе санкции в отношении России, «пока для этого есть основания».

«Одновременно с этим (поддержкой санкций) Швеция должна поддерживать политические и дипломатические контакты с Россией на том же уровне и быть открытой к совместной работе, которая будет в интересах Швеции. Это включает международные контакты», – сказано в докладе.

В партийно-парламентскую комиссию по вопросам обороны Швеции входят представители правительства и политических партий, которые обсуждают и формируют политику безопасности страны.

Ранее сообщалось, что полиция безопасности Швеции в своем ежегодном отчете назвала деятельность России и Китая одной из главных угроз безопасности страны.