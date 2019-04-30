Каракас заявил о признании Пенсом попытки госпереворота в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс признал, что руководил попыткой государственного переворота в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

«Вице-президент Пенс признал свою роль руководителя попытки государственного переворота. Во имя Бога он призывает к насилию, разрушению и смерти. И это добрый христианин? Народ Венесуэлы и его вооруженные боливарианские силы являются гарантией мира и уважения конституции», – написал Арреаса в соцсетях, передает РИА «Новости».

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота, которую устроила небольшая группа лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных вместе со своими семьями выходить на улицы для борьбы против нынешних властей Венесуэлы.

При этом президент Венесуэлы заявил, что все военное руководство Венесуэлы верно легитимным властям страны, заявил президент республики Николас Мадуро.